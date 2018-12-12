الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين في الضفة الغربية

الشارقة 24 – وام:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، 7 مواطنين فلسطينيين، خلال مداهمتها لمناطق متفرقة من الضفة الغربية، بحثاً عن منفذي عملية مفترق مستوطنة "عوفرا".

وأكد مسؤول عسكري بالاحتلال الإسرائيلي، أن قوات الجيش الإسرائيلي تقوم بعملية تدقيق كاملة للفلسطينيين المتحركين عبر مداخل ومخارج رام الله.

ومددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال الأسيرة الفلسطينية وفاء مهداوي من مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، حتى 22 يناير المقبل، وهي والدة المطارد أشرف نعالوة، الذي تتهمه سلطات الاحتلال بقتل 3 إسرائيليين قبل شهرين في شمال الضفة، دون إلقاء القبض عليه حتى اللحظة.