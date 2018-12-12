غوتيريش يوصي بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة في الجولان

الشارقة 24 – وام:

أوصى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، بتمديد ولاية القوة الدولية لمراقبة فض الاشتباك في الجولان، لفترة ستة أشهر، تنتهي في يونيو المقبل.

وأكد غوتيريش، في تقرير وجهه إلى رئيس مجلس الأمن مؤخراً، أن استمرار وجود هذه القوة في المنطقة، يعد أمراً ضرورياً في ظل الظروف السائدة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، جميع أطراف النزاع السوري، لوقف الأعمال العسكرية في جميع أنحاء البلاد، وإزالة كل المعدات العسكرية من المنطقة الفاصلة، وإخلائها من جميع الأفراد، في حين طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالامتناع عن إطلاق النيران، عبر خط وقف إطلاق النار.

وعبر غوتيريش، عن قلق الأمم المتحدة، إزاء استمرار وجود الأسلحة والمعدات غير المسموح بها، في المنطقة.