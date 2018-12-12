ترامب يوقع قانون المساءلة عن الإبادة بالعراق وسوريا

الشارقة 24 – كونا:

وقع الرئیس الأميركي دونالد ترامب، یوم الثلاثاء، على قانون الإغاثة والمساءلة عن الإبادة الجماعیة في العراق وسوریا، والذي سیوجه المساعدات الإنسانیة ومساعدات الاستقرار والانتعاش، نحو الأقلیات المختلفة في البلدین.

وأكد نائب المتحدث باسم البیت الأبیض لیندساي والترز في بیان، أن مشروع القانون یوجه وزارة الخارجیة، لتشجیع الحكومات الأجنبیة، على تحدید ومحاكمة الأشخاص، الذین یشتبه في ارتكابھم جرائم ضد الإنسانیة، أو جرائم إبادة جماعیة، أو جرائم حرب، بما في ذلك أعضاء منظمات إرھابیة أجنبیة تعمل في العراق أو سوریا.

وأشارت والترز، إلى أن إدارة الرئیس ترامب، تبقى ملتزمة بھزیمة "داعش"، وتقدیم دعم ثابت للأفراد المستھدفین بجھودھم.

وكان القانون، قد تم تمریره بین الحزبین الجمھوري والدیموقراطي بالإجماع في مجلسي النواب والشیوخ.