الحكومة اليمنية تؤكد الالتزام بالسلام دون تفريط بسيادة الدولة

الشارقة 24 – بنا:

جدد وفد الحكومة اليمنية، التزام الحكومة بجهود السلام، وفقاً للمرجعيات الثلاث، ممثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الدولية، وعلى رأسها القرار رقم 2216، وعدم التفريط في سلطات الدولة السيادية.

وأكد وفد الحكومة اليمنية لمشاورات السويد، أن محافظة الحديدة، يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، وأن يؤول حفظ الأمن فيها لأجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، وأن تعود إدارة الميناء لكوادر الميناء، وتحت إشراف وزارة النقل، وبما يسهم في تسهيل وانسيابية إجراءات وصول المساعدات الإنسانية .

وخلال لقاء وفد الحكومة اليمنية، برئاسة وزير الخارجية خالد اليماني، بسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، أشار الوفد إلى تقدير الحكومة لدور الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لإنجاح هذه الجولة من المشاورات.

من جهتهم، أكد السفراء أن دولهم ملتزمة بدعم الحكومة الشرعية، والعمل لإحلال السلام، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني، التي عبروا عنها، في مخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216، الذي يمثل خارطة طريق لإنهاء الأزمة اليمنية، من خلال تمكين الدولة من كافة مؤسساتها .