الأمم المتحدة: قاذفتا صواريخ عُثر عليهما في اليمن صنعتا بإيران

الشارقة 24 – رويترز:

كشف تقرير سري للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، بأن وحدتي إطلاق صواريخ موجهة مضادة للدبابات، عثر عليهما تحالف دعم الشرعية في اليمن، صنعتا بإيران، في 2016 و2017.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقريره نصف السنوي، إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ العقوبات على إيران، أن الأمانة العامة للأمم المتحدة، وجدت أن الوحدتين، لهما خصائص الصناعة الإيرانية، وأن العلامات عليهما تشير إلى إنتاجهما في 2016 و2017.

وأضاف غوتيريش، أن الأمانة اختبرت كذلك صاروخ أرض-جو مفككاً جزئياً، ضبطه التحالف، ولاحظت أن خصائصه متوافقة على ما يبدو مع خصائص صاروخ إيراني.

وأوضح دبلوماسيون، أنه من المقرر أن يناقش مجلس الأمن أحدث تقارير غوتيريش، اليوم الأربعاء.

وذكر غوتيريش، أن الأمم المتحدة فحصت أيضاً، حطام ثلاثة صواريخ باليستية أخرى أُطلقت على السعودية يومي 25 مارس و11 إبريل الماضيين، ووجدت خواص تصميمية رئيسة متوافقة مع تلك المتعلقة بصاروخ قيام-1 الباليستي الإيراني القصير المدى.