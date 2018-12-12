استشهاد طفل فلسطيني متأثراً بإصابته في غزة

الشارقة 24 – أ ف ب:

استشهد مساء الثلاثاء، في قطاع غزة، طفل فلسطيني في عامه الرابع، متأثراً بجروح أصيب بها، خلال مواجهات دارت، يوم الجمعة، على حدود القطاع بين متظاهرين فلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع الطبيب أشرف القدرة، استشهاد الطفل أحمد ياسر صبري أبو عابد، 4 سنوات و8 شهور، متأثراً بجراحه التي أصيب بها في الجمعة الماضية شرق خان يونس.

وأكد باسم أبو عابد، وهو عمّ الطفل، أن ابن شقيقه أصيب بشظايا طلقات نارية، خلال المواجهات التي أصيب فيها أيضاً والد الطفل أحمد أبو عابد بالرصاص.

وبذلك يرتفع إلى 235 على الأقلّ عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ 30 مارس الماضي، حين بدأ الفلسطينيون بتنظيم احتجاجات على الحدود مع الكيان الصهيوني، بالمقابل قتل جنديان صهيونيان في الفترة نفسها.