الرئيس المصري يبحث ومستشار النمسا تعزيز التعاون

الشارقة 24 – واس:

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً، من مستشار النمسا سيباستيان كورتز، حيث بحثا تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، من خلال توسيع التعاون الاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في تصريح صحافي، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر، بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، والإرهاب والفكر المتطرف.

وأضاف أنه تم التوافق على استمرار التنسيق والتشاور، في هذا الخصوص بين الجانبين، خلال الفترة المقبلة.