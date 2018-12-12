البرلمان العربي يؤكد دعمه للمشاورات اليمنية في السويد

الشارقة 24 – وام:

أعلن البرلمان العربي دعمه للمشاورات اليمنية الجارية حالياً في مملكة السويد، داعياً إلى عدم شرعنة الانقلاب الحوثي، وشدد في هذا الصدد على ضرورة أن تجري المشاورات وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارالأممي2216.

وأعرب في الوقت ذاته عن أمله في ألا تؤدي أي محاولات في مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار جديد ينسف القرار 2216 .

وجدد البرلمان العربي في قرار أصدره الثلاثاء، بشأن مستجدات الوضع في الجمهورية اليمنية ودعم محادثات السلام في ختام اجتماعه بالجامعة العربية موقفه الداعم للشرعية اليمنية ممثلة في الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ودعم المبادرات والحلول كافة التي تضمن أمن واستقرار وحدة اليمن وسلامة أراضيه وسيادته.

كما جدد البرلمان العربي دعمه ومساندته لجهود التحالف العربي الرامية إلى عودة الشرعية اليمنية وإنهاء الانقلاب ومنع التدخل في شؤون اليمن الداخلية بما يحفظ أمنها وأمن دول جوارها.

وثمن الدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية فيما يخص الجمهورية اليمنية بشكل مباشر أو من خلال جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وحيا دور دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها من أكبر المانحين في مجال تقديم المساعدات الانسانية الطارئة والمباشرة.

ودعا البرلمان العربي إلى وقف التدخل في شؤون الشعب اليمني خاصة من قبل إيران وتمكين اليمنيين من النهوض بعد أن قدموا الكثير من التضحيات.