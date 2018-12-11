الجامعة العربية تُدين دعوات المستوطنين للمساس بحياة عباس

الشارقة 24 – واس:

أدانت جامعة الدول العربية بشدة دعوات المستوطنين المُستعمرين الإرهابية للمساس بحياة رئيس دولة فلسطين محمود عباس المُنسجمة والمُتوافقة مع تصريحات تحريضية لعدد من مسؤولي الاحتلال.

وحذر الأمين المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريح لتلك الدعوات التحريضية، التي تكررت في الآونة الأخيرة في نطاق الحرب المُتصاعدة التي تشنُّها سُلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأرضه ومُقدّساته وقياداته.

وحمّل الأمين العام المساعد، حكومة المحتل المسؤولية الكاملة عن ذلك وعن المساس بحياة رئيس دولة فلسطين، وعن تبعات وتداعيات هذا التحريض وهذه الدعوات الإرهابية في ظل تصاعُد ما يرتكبه المستوطنون من اعتداءات ويمارسونه من إرهاب بحماية جيش الكيان الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومُمتلكاته.

وجدد السفير أبو علي، الدعوة للمجتمع الدولي بأسره إلى تحمّل مسؤولياته في ظل هذه الظروف والتهديدات ومُضاعفاتها لإدانة هذا التحريض والإرهاب الذي جاوز كل الحدود بتهديد حياة الرئيس الفلسطيني وضرورة التصدي لهذه الحرب وجرائم الاحتلال بوضع نظام حماية دولي في الأرض الفلسطينية وإنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة موضع التطبيق بصورةٍ عاجلة.