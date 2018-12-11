"الوزراء السعودي" يرحب بالبيان الختامي لأعمال "القمة الخليجية"

الشارقة 24 – كونا:

رحب مجلس الوزراء السعودي الیوم الثلاثاء، بالبیان الختامي لأعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة في دورتھا الـ 39 "إعلان الریاض".

كما رحب المجلس في جلسته الأسبوعیة برئاسة خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبد العزیز بما تضمنه البیان من تأكید قادة دول المجلس حرصھم على قوة وتماسك ومنعة كیان مجلس التعاون ووحدة الصف بین أعضائه وتعزیز العمل الخلیجي المشترك وتأكید على مواقف وقرارات دول مجلس التعاون الثابتة تجاه القضایا الإقلیمیة والدولیة.

ونوه المجلس بمضامین كلمة خادم الحرمین الشریفین خلال افتتاح أعمال القمة الخلیجیة الـ 39 من الثقة بحرص الجمیع على المحافظة على كیان مجلس التعاون وتعزیز دوره في الحاضر والمستقبل وتسخیر الطاقات لخدمة شعوب المجلس والحفاظ على أمن واستقرار دوله والمنطقة من تحدیات وتھدیدات القوى المتطرفة والإرھابیة التي لا تزال تھدد الأمن الخلیجي والعربي المشترك.

كما نوه بتشدید خادم الحرمین على ما یقوم به النظام الإیراني من سیاساته العدائیة في رعایة تلك القوى والتدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأخرى مما یتطلب الحفاظ على المكتسبات والعمل مع الشركاء لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.