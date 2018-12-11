قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

الشارقة 24 – أونا:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، ضمن حملة مداهمات واعتقالات، 16 فلسطينياً، في الضفة الغربية.

وأعلنت مصادر فلسطينية، أن جيش الاحتلال شدد من إجراءاته العسكرية على رام الله، ونصب العديد من الحواجز في محيط المدينة، بحثاً عن منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة عوفرا.

وأوضحت المصادر، أن عدداً من المركبات العسكرية الصهيونية، تمركزت قرب مخيم الجلزون، في حين انتشرت قوة من المشاة في جبال قرية عطارة.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية حاجز عطارة شمال مدينة رام الله، وأطلقت عدداً من القنابل الصوتية والمضيئة، قبل أن تقتحم عدة محال تجارية في بلدة بيرزيت.

وفي سياق آخر، هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين على مدخل بلدة بيتين شرق رام الله، ما أدى إلحاق أضرار بعدد منها.