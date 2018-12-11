مصر والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون الأمني

الشارقة 24 - د ب أ:

بحثت مصر والولايات المتحدة، يوم الإثنين، سبل دعم آفاق التعاون الأمني الثنائي، وتبادل المعلومات.

جاء ذلك خلال لقاء الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، مع كريستين نيلسون وزيرة الأمن الداخلي الأميركي، والتي تزور مصر حالياً.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، في صفحته على موقع فيسبوك، أن اللقاء ناقش الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، على ضوء تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، وسبل دعم آفاق التعاون الأمني، وتبادل المعلومات، ومكافحة الجرائم العابرة للدول، على نحو يلبي المصالح المشتركة للبلدين .

وأشاد الفريق أول محمد زكي، بمستوى التنسيق والتشاور بين البلدين، في المجالات العسكرية والأمنية، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون والتكامل المشترك بين البلدين .

من جانبها، أكدت وزيرة الأمن الداخلي الأميركي، عمق العلاقات المصرية الأميركية، ومستوى التنسيق والتفاهم في مختلف المجالات .