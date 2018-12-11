الجامعة تحذر البرازيل من نقل سفارتها للقدس

الشارقة 24 – رويترز:

أبلغت الجامعة العربية، الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو، في رسالة، بأن نقل سفارة بلاده في الكيان الصهيوني إلى القدس المحتلة، سيمثل انتكاسة للعلاقات مع الدول العربية.

ومن شأن كخطوة كهذه من جانب اليميني بولسونارو، الذي يتولى السلطة في أول يناير المقبل، أن تمثل تحولاً جذرياً، في السياسة الخارجية البرازيلية، التي تساند عادة حل الدولتين للصراع الصهيوني الفلسطيني.

وذكر دبلوماسي عربي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه من المتوقع أن يلتقي سفراء عرب في برازيليا، اليوم الثلاثاء، لبحث خطة بولسونارو الخاصة بقرار نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بها عاصمة للكيان، اتباعاً لنهج الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا الصدد.

وجاء في الرسالة التي بعث بها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وجرى تسليمها لوزارة الخارجية البرازيلية، أن القرار الخاص بنقل السفارة هو قرار سيادي لأية دولة.

وأضافت الرسالة، غير أن وضع الكيان غير طبيعي، بالنظر إلى أنه يحتل الأراضي الفلسطينية بالقوة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وتابع أبو الغيط، أن نقل السفارة إلى القدس سيمثل انتهاكاً، للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وأكد الدبلوماسي العربي، أن العالم العربي لديه احترام كبير للبرازيل، ونريد ألا نحافظ على العلاقات فحسب، وإنما نحسنها وننوعها، لكن نية نقل السفارة إلى القدس قد تضر بها.