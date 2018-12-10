ولي العهد السعودي يضع حجر الأساس لـ "سبارك"

الشارقة 24 – وام:

وضع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك" في المنطقة الشرقية.

وستكون المدينة مركزاً عالمياً للطاقة والصناعة والتقنية على مساحة 50 كيلو متراً مربعاً وستكتمل المرحلة الأولى من أعمال إنشائها في 2021، وتقع بين حاضرتي الدمام والأحساء في المنطقة الشرقية وتغطي مساحة المرحلة الأولى منها 12 كيلو متراً مربعاً باستثمارات تبلغ نحو 6 مليارات ريال، وتتولى شركة أرامكو السعودية تطوير بنيتها التحتية وتشغيلها وإدارتها وصيانتها بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن".