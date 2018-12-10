قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين في القدس

الشارقة 24 – واس:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الإثنين، عشرة شبان فلسطينيين، من أنحاء مختلفة في مدينة القدس المحتلة، وحوّلتهم إلى مراكز توقيف وتحقيق، في المدينة المقدسة.

وأكدت مصادر محلية في القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة شبان من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً مقدسياً من حي واد الجوز، وآخر من بلدة حزما شمال شرق القدس، إضافة إلى شاب من حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيسوية، وداهمت عدداً من منازل المقدسيين بصورة وحشية، وفتشتها واعتدت على أصحابها، وأتلفت العديد من محتوياتها، قبل اعتقال عدد من أبناء البلدة.