أمير الكويت يغادر الرياض

الشارقة 24 – واس:

غادر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الرياض، الأحد، عقب مشاركته في أعمال الدورة الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في وداعه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، المستشار في الديوان الملكي، والأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وسفير دولة الكويت لدى المملكة، الشيخ ثامر جابر الأحمد الجابر الصباح، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط، اللواء الطيار ركن صالح بن عبد الله بن طالب، ومندوب عن المراسم الملكية.