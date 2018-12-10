ملك البحرين يغادر الرياض

الشارقة 24 – واس:

غادر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، مساء الأحد عقب مشاركته في أعمال الدورة الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في وداعه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبد الله القصبي، الوزير المرافق، والشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين، الدكتور عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط، اللواء الطيار ركن صالح بن عبد الله بن طالب، ومندوب عن المراسم الملكية.