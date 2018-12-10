الجامعة العربية تدعو لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

الشارقة 24 – وام:

أكدت جامعة الدول العربية، أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتطبيق القرارات ذات الصلة بالحقوق الفلسطينية المشروعة.

جاء ذلك في كلمة السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في افتتاح أعمال الدورة الـ 101 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، التي انطلقت الأحد، بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وأشار أبو علي إلى أهمية الاجتماع الذي يأتي في ظل تطورات خطيرة تعصف بالقضية الفلسطينية، حيث تواصل سلطات الاحتلال سياساتها ومخططاتها لفرض الأمر الواقع على الأرض، وتقويض أية جهود لتحقيق السلام .