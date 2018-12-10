بملف "المخطوفين"

رئيس الوزراء اليمني يأمل بأن تحقق مشاورات السويد تقدماً كبيراً

  • الإثنين 10, ديسمبر 2018 في 12:48 ص
استقبل رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبد الملك، الأحد، بعدن مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والرئيس الجديد للجنة الدولية للصليب الأحمر في عدن.
الشارقة 24 – واس:
 
أعرب رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، عن أمله في أن تحقق مشاورات السويد تقدماً كبيراً، في ملف المخطوفين والأسرى.
 
وثمن رئيس الوزراء اليمني، خلال لقائه في عدن مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فابريزيو كاربوني، والرئيس الجديد للجنة الدولية للصليب الأحمر في عدن، كارمن اشتاريثا، مشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مساعي الإفراج عن المخطوفين والأسرى.
 
وجرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع الإنسانية في اليمن، والدعم العملياتي للمنظمة الطبية منذ تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية وآفاق التعاون بين الطرفين مستقبلاً.