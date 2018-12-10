الجبير: دول مجلس التعاون الخليجي تؤمن بالمصير المشترك

الشارقة 24 – واس:

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي، تمثل أسرة واحدة، عادّاً أي خلاف يحدث بين أفرادها أمراً طبيعياً قد يحدث داخل الأسرة الواحدة، بل ويظل ذلك أمراً بسيطاً لن يصعب حله، لاسيما في ظل المصداقية وحجم الترابط بالدم والمصير، لذا دائماً ما حرصوا على معالجة خلافاتهم بذات القدر من الاهتمام والجدية، مشيراً بذلك إلى أزمة قطر التي يتطلع معاليه إلى انتهائها بالاستجابة إلى الشروط التي وضعتها الدول الأربع، وعدها منطقية، وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وشدّد في هذا الصدد على أن الحقيقة الثابتة والدامغة طالما كانت إيمان دول مجلس التعاون الخليجي كافة بالمصير المشترك، وإدراكها أن وحدتها تشكل قوة، فدائماً ما كانت مؤثرة إذا اتفقت مواقفها اقتصادياً وسياسياً وأمنياً في جميع المحافل الإقليمية والدولية.

جاء ذلك ضمن حديث معاليه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، عقب انتهاء أعمال اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الذي احتضنته مدينة الرياض الأحد.

من جانبه أشار الدكتور عبد اللطيف الزياني، إلى أبرز ما تطرق له اجتماع قادة دول المجلس في القمة الخليجية الــ 39 على غرار اعتماد قوانين واستراتيجيات تضمن تسارعاً أكبر لمسيرة العمل الخليجي المشترك، فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والسياسي والأمني، بما يتواكب مع ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من متغيرات واضطرابات.

واتفق على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين دول المجلس من جهة ودول شقيقة وصديقة من جهة أخرى، مثل العمل القائم بين دول المجلس والولايات المتحدة، المتعلق بالوصول إلى رؤية مشتركة أمنياً واقتصادياً وسياسياً حيث تشهد المباحثات في هذا الجانب جملة من الأطروحات الداعية إلى التفاؤل استناداً إلى اتفاقها في منظورها العام.