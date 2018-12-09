وزير صهيوني وعشرات المستوطنين يدنسون الأقصى

الشارقة 24 – وام، واس:

قاد أوري أرئيل الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، اقتحاماً استفزازياً جديداً، للمسجد الأقصى المبارك، على رأس مجموعة من غلاة المستوطنين المتطرفين، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وكانت عصابات المستوطنين، قد استأنفت اقتحاماتها للمسجد المبارك، صباح الأحد، من باب المغاربة وسط دعوات متجددة لما تسمى بـ"منظمات الهيكل" المزعوم، لأنصارها وجمهور المستوطنين، بتكثيف اقتحامات المسجد، يومي الأحد والإثنين، وهما ما تبقى من أيام ما يسمى "عيد الأنوار أو الحانوكاه".

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة شبان فلسطينيين من محافظة نابلس.

وأكدت مصادر أمنية ومحلية في نابلس، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة، واعتقلت شاباً فلسطينياً، وداهمت مخيم عسكر الجديد، واعتقلت أربعة شبان، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.