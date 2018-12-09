نشطاء في تونس يطلقون حملة "السترات الحمراء"

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت مجموعة من الشباب في تونس، مساء السبت، إطلاق حملة "السترات الحمراء"، كحركة احتجاج سلمية، للمطالبة بالتغيير.

وأصدر نشطاء بياناً، نشر يوم السبت عبر شبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، للإعلان رسمياً، عن إطلاق الحملة على طريقة السترات الصفراء في فرنسا، والشروع في تأسيس تنسيقيات محلية للحملة في الجهات.

وتأتي هذه الخطوة، وفقاً للنشطاء، رداً على الفشل والفساد وغلاء المعيشة والبطالة وسوء الإدارة والهيمنة على مفاصل الدولة، واستمرار سياسات التفقير الممنهج.

وعلى الرغم من نجاح الانتقال الديموقراطي، الذي حققته تونس منذ ثورة 2011، إلا أن ذلك لم يترافق مع إقلاع اقتصادي واجتماعي، في ظل تفشي البطالة في صفوف الشباب، وارتفاع كلفة المعيشة، وتعثر الإصلاحات، والحرب على الفساد.

وأوضح البيان، أن حركة "السترات الحمراء"، هي استمرارية لنضال الشعب التونسي، وخطوة لاستعادة التونسيين لكرامتهم، وحقهم في العيش الكريم الذي سلب منهم.

وأعلنت الحملة، عن التزامها بالاحتجاج المدني السلمي في التعبير عن الرأي، ورفض الواقع السائد.