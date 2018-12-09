الجيش اليمني يقترب من المباني الحكومية في "باقم"

الشارقة 24 – واس:

أعلن الجيش اليمني اقتراب قواته المقاتلة في مديرية باقم من المباني الحكومية في مركز المديرية الواقعة بشمالي محافظة صعدة، معقل ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأكد قائد اللواء 102 قوات خاصة العميد ياسر الحارثي أن التقدم جاء عقب هجوم مضاد شنه الجيش على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي في مركز مديرية باقم، وأن قوات الجيش اليمني شنت الهجوم المضاد عقب محاولة لمجاميع من الميليشيا الحوثية مهاجمة مواقع في محيط مركز باقم.

وأشار القائد العسكري اليمني، إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن شنّت غارات ساندت تقدم قوات الجيش اليمني ودمرت تحصينات للميليشيا الحوثية وتعزيزاتها.

وأسفرت المواجهات والغارات عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا بينهم قيادات ميدانية، فيما شرعت الفرق الهندسية في تطهير المواقع المحررة من الألغام والعبوات الناسفة التي خلفتها الميليشيا.