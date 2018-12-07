المغرب: تفكيك خلية إرهابية تنتمي لـ "داعش"

الشارقة 24 – وام:

تمكنت قوى الأمن المغربي من تفكيك خلية إرهابية، مكونه من 6 عناصر ينشطون بمدينة بني ملال تتراوح أعمارهم بين 24 و37 سنة يشتبه في موالاتهم لـ "داعش"، و الإعداد لهجمات إرهابية بالمملكة.

وأفادت وزارة الداخلية المغربية في بيان، أن العملية أسفرت عن ضبط أجهزة الكترونية وكتب ومنشورات تحرض على العنف، إضافة إلى أسلحة بيضاء.

وأشار البيان إلى أن البحث الأولي أكد أن أفراد الخلية قاموا بعمليات تجنيد واستقطاب الشباب من أجل تبني مبادئهم المتطرفة وتنفيذ اعتداءات تستهدف المخالفين لنهجهم، وهو ما يشكل خطراً على الأمن العام وسلامة المواطنين.

ولفت بيان الداخلية المغربية إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري وفق الشروط والضوابط القانونية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.