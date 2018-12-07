الزياني يدعو إيران إلى الالتزام بالقانون الدولي

الشارقة 24 – د ب أ:

طالب معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى مراجعة توجهاتها السياسية في المنطقة بعد بدء تطبيق العقوبات الأميركية المشددة عليها.

وأشار الزياني في حوار صحافي، إلى أن الملف الإيراني سيكون إحدى القضايا التي سيبحثها قادة دول الخليج خلال قمتهم المقررة بعد غد الأحد في الرياض.

وقال الزياني إن "إيران دولة جارة مهمة، ودول مجلس التعاون كانت تدعو دائماً إلى إقامة علاقات تعاون بناءة معها، لكنها مع الأسف استمرت في التدخل في شؤون دول المجلس وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية والميليشيات لزعزعة أمن المنطقة واستقرارها، وأعتقد أنه ليس أمام النظام الإيراني الآن إلا أن يعيد النظر في توجهاته السياسية والالتزام بالقانون الدولي".

وتابع الزياني أن دول الخليج تمكنت في غضون سنوات قليلة من إنجاز ملفات نوعية مشتركة عدة، أهمها المواطنة الاقتصادية الخليجية، والسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي، ومشروع الربط الكهربائي، لافتاً إلى أن دول المجلس في طريقها لإنجاز مشروع تنموي استراتيجي طموح يتمثل في السكك الحديدية التي ستربط دول المجلس من مسقط إلى الكويت بشبكة تمتد لمسافة 2200 كيلومتر.