السيسي يفتتح أول معرض دولي للسلاح في مصر

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، الإثنين، افتتاح أول معرض للأسلحة في القاهرة، حسب ما نقل التلفزيون المصري.

وتنظم مصر، والتي تمتلك واحداً من أقوى الجيوش على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري، المعرض المصري الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس – 2018"، بمشاركة 400 شركة عارضة تمثل 41 دولة من جميع أنحاء العالم.

وقام السيسي وبارلي بقطع الشريط الافتتاحي للمعرض، ثم قاما بجولة بحضور مسؤولين عسكريين مصريين، في قاعة عرض ضخمة في ضواحي القاهرة، وفقاً للتلفزيون.

وذكر وزير الدفاع المصري محمد زكي في تصريحات للصحافيين، سعي "الجيش" لامتلاك القوة، ودحر أي عدوان على أرض مصر، في تعاون وثيق مع الدول المحبة للأمن والسلام.

وعقد زكي لقاءين على هامش المعرض مع وزيري دفاع قبرص واليونان.

ومن جهته أكد وزير الانتاج الحربي المصري محمد العصار أن المعرض يعبّر عن قوة مصر، والبلدان المتقدمة هي التي تنظم المعارض الدفاعية.

وأضاف: "ونحن نطور انتاجنا بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية سواء من أوروبا أو أميركا أو روسيا أو الصين أو كوريا، وبالتالي ننتج منتجات ذات جودة عالية من الممكن أن تنافس في السوق العالمي".

وعقدت وزيرة الجيوش الفرنسية محادثات مع السيسي ونظيرها المصري.