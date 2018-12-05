رئيس مصر يؤكد أهمية التعاون العسكري مع السودان

الشارقة 24 – وام:

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أهمية الاستمرار، في دعم آفاق التعاون العسكري بين مصر والسودان، وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، لا سيما في مجالات التدريب، والتعاون الأمني، والاستخباراتي، والتصنيع الحربي.

وشدد على أهمية مواصلة التنسيق المشترك، بشأن مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية الراهنة، وسبل صون السلم والأمن، بالمنطقة والقارة الإفريقية.

جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس المصري، يوم الثلاثاء، في القاهرة الفريق أول عوض محمد بن عوف وزير الدفاع السوداني.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن وزير الدفاع السوداني أكد متانة العلاقات الوثيقة التي تربط بين الدولتين، وحرص السودان على تعزيز التعاون المشترك مع مصر، في جميع المجالات، لا سيما الأمنية والعسكرية، مشيداً بالنتائج التي أسفرت عنها الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع المصري إلى السودان.