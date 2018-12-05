الجيش اليمني يستعيد سلاسل جبلية في صعدة

الشارقة 24 – واس:

فرضت قوات من الجيش اليمني، سيطرتها على سلاسل جبلية، في محيط مديرية كتاف غربي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وأعلن قائد لواء التحرير العميد فواز محمد صالح الزراري، أن التقدم المحرز جاء عقب هجوم عنيف شنه الجيش على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في ميسرة جبهة كتاف.

وأضاف أن قوات الجيش تمكنت خلال الهجوم، من تحرير سلسلة جبال رشاحة والمليل وتباب العلم والمقنذعة.

وذكر القائد العسكري في الجيش اليمني، أن قوات الجيش تمكنت من تأمين الطريق الواصل إلى وادي آل جبارة وسط تقدمها المتسارع للالتحام بالوحدات المرابطة على مشارف مديرية كتاف.

وأسفرت المعارك، عن مصرع وإصابة عدد كبير من عناصر الميليشيات الإرهابية، فيما استعادت قوات الجيش الوطني، كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة وأجهزة الاتصالات.

وشرعت الفرق الهندسية التابعة لمحور صعدة، المرابط في جبهة كتاف في تمشيط الطرقات والمزارع المحررة من الألغام الأرضية.

وفي صعدة أيضاً، تمكنت وحدات من الجيش اليمني، من تحرير مواقع جديدة، في مديرية البقع.

وأوضح قائد أركان كتيبة الاقتحام في لواء العز الرائد خالد النمر، أن قوات الجيش حررت عدداً من التباب الهامة في منطقة الخشبة.

وأكد الرائد النمر، أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الإرهابية، علاوة على تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.