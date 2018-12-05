السعودية ترحب باستضافتها قمة العشرين 2020

الشارقة 24 – واس:

رحب مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته الأسبوعية، التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يوم الثلاثاء، بإعلان استضافة المملكة، لأعمال قمة مجموعة العشرين عام 2020، وانضمام المملكة إلى لجنة الترويكا في المجموعة.

وأعلن زير الإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد في بيان عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما تضمنه البيان الختامي لقمة قادة دول مجموعة العشرين، من بنود شملت التركيز على دعم أجندة التنمية الشاملة والمستدامة، وتطبيق أهدافها بحلول عام 2030، وتأكيد التنفيذ الكامل لاتفاق باريس، في مجال مكافحة تغير المناخ، والالتزام بمواصلة تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية، من خلال صندوق النقد الدولي، وتأييد الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية لتحسين أدائها، بالإضافة إلى تجديد الالتزام تجاه مكافحة الفساد وإدانة الإرهاب ومحاربته بجميع أشكاله ومظاهره.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء، وافق على مذكرتي تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في المملكة العربية السعودية، وكل من الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وأوضح العواد، أن المجلس أطلع الحضور، على نتائج الزيارات التي قام بها سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، وشملت كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التونسية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية الجزائر، والمباحثات التي أجراها مع قادة هذه الدول، حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وآخر المستجدات على الساحة الدولية ومواقف المملكة وتلك الدول منها.