ملك البحرين يشكل الحكومة الجديدة

الشارقة 24 – بنا:

أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يوم الثلاثاء، مرسوماً ملكياً، بتشكيل الوزارة، برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

ونص المرسوم على تعيين الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء، والشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء، والشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وجواد بن سالم العريض نائباً لرئيس مجلس الوزراء، والشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء، ومحمد بن إبراهيم المطوع وزيراً لمجلس الوزراء، والفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزيراً للداخلية.

كما عين العاهل البحرين، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزيراً للخارجية، والدكتور ماجد بن علي النعيمي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزيراً للكهرباء والماء، والشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة وزيراً للعدل والشئون الإسلامية والأوقاف، والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزيراً للنفط، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزيراً للمالية والاقتصاد الوطني، وعصام بن عبد الله خلف وزيراً للأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وجميل بن محمد علي حميدان وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية، وكمال بن أحمد محمد وزيراً للمواصلات والاتصالات، وباسم بن يعقوب الحمر وزيراً للإسكان .

ونص المرسوم الملكي على تعيين، غانم بن فضل البوعينين وزيراً لشؤون مجلسي الشورى والنواب، وفائقة بنت سعيد الصالح وزيرة للصحة، وزايد بن راشد الزياني وزيراً للصناعة والتجارة، وعلي بن محمد الرميحي وزيراً لشؤون الإعلام، واللواء الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزيراً لشؤون الدفاع، وأيمن توفيق المؤيد وزيراً لشؤون الشباب والرياضة.