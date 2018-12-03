مستأنفاً جولة عربية.. ولي العهد السعودي يصل إلى الجزائر

الشارقة 24 – رويترز:





ضمن جولته الخارجية، وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الجزائر قادماً من موريتانيا، مستأنفاً جولة عربية بعد حضوره اجتماع قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

وكان رئيس الوزراء أحمد أويحيى في استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الجزائر يوم الأحد، وسيبحث الجانبان خلال الزيارة التي تستمر يومين الاستثمارات الجزائرية السعودية والعلاقات التجارية في قطاعي النفط والبتروكيماويات.

وقبل اجتماع قمة العشرين زار الأمير محمد بن سلمان الإمارات والبحرين ومصر وتونس.

وتوقف ولي العهد السعودي وهو في طريقه إلى الجزائر في موريتانيا، حيث تعهدت السعودية ببناء مستشفى ضخم في العاصمة نواكشوط.