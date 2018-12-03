من دون خسائر بشرية

النظام السوري يتهم التحالف الدولي بمهاجمة مواقعه في التنف

  • الإثنين 03, ديسمبر 2018 في 1:54 ص
  • جانب من الدمار في سوريا جراء الصراع
    جانب من الدمار في سوريا جراء الصراع
اتهم النظام السوري، يوم الأحد، قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، بشن هجوم صاروخي، على رتل تابع للجيش السوري، في منطقة التنف، على الحدود مع العراق .
الشارقة 24 - د ب أ:
 
أعلنت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية، أن رتلاً تابعاً للجيش النظامي، تعرض للقصف من قبل القوات الأميركية، في منطقة التنف، على الحدود مع العراق .
 
وأكدت المصادر، أن عدداً من النقاط العسكرية، في منطقة جبل الغراب في بادية حمص الشرقية، "80 كم من قاعدة التنف"، تعرضت لقصف صاروخي مصدره القاعدة الأميركية في التنف، من دون أن يسفر الهجوم عن إصابات، واقتصرت الأضرار على دمار عدد من الآليات.
 
من ناحيتها، أكدت مصادر في المعارضة السورية، سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الحكومية، بعد استهداف رتل تابع لها بمنطقة 55، بـ14 صاروخاً مصدرها التحالف الدولي. 