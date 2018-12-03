النظام السوري يتهم التحالف الدولي بمهاجمة مواقعه في التنف

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية، أن رتلاً تابعاً للجيش النظامي، تعرض للقصف من قبل القوات الأميركية، في منطقة التنف، على الحدود مع العراق .

وأكدت المصادر، أن عدداً من النقاط العسكرية، في منطقة جبل الغراب في بادية حمص الشرقية، "80 كم من قاعدة التنف"، تعرضت لقصف صاروخي مصدره القاعدة الأميركية في التنف، من دون أن يسفر الهجوم عن إصابات، واقتصرت الأضرار على دمار عدد من الآليات.

من ناحيتها، أكدت مصادر في المعارضة السورية، سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الحكومية، بعد استهداف رتل تابع لها بمنطقة 55، بـ14 صاروخاً مصدرها التحالف الدولي.