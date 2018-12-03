الجيش اليمني يستكمل تحرير سلسلة جبلية في صعدة

عناصر من الجيش اليمني على جبل الأزهور بعد تحريره

الشارقة 24 – واس:

أعلن الجيش اليمني، فرض سيطرته الكاملة على جبل الأزهور الاستراتيجي، في مديرية رازح، غرب محافظة صعدة معقل ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأكد مصدر عسكري يمني، أن التقدم المحرز، جاء عقب عملية هجومية مباغتة للجيش، استهدفت مواقع تمركز ميليشيات الحوثي الانقلابية، في السلسلة الجبلية، التي تعد المفتاح الرئيس، للوصول إلى مركز مديرية رازح البوابة الرئيسة لتحرير صعدة.

وأشار المصدر، إلى أن المواجهات تدور حالياً، ما بعد جبل الأزهور، حيث أصبح الجيش الوطني اليمني على بعد 3 كيلو مترات، من مركز المديرية.

وتمكنت قوات من الكتيبة الأولى في اللواء السابع حرس حدود في الجيش اليمني، وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، من تحرير منطقة الحجلة وآل علي في رزاح.