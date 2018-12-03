الشرعية اليمنية تجدد تمسكها بالسلام

الشارقة 24 – واس:

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، أن اليمنيين جميعاً، ومنهم الحكومة الشرعية، دعاة سلام، وليسوا دعاة حرب.

وأوضح الفريق محسن، لدى زيارته معسكر الاستقبال التابع للواء الثالث مشاة جبلي للاطلاع بمحافظة مأرب، أن الحرب التي تخوضها اليوم الشرعية، وتحالف دعم الشرعية في اليمن، هي حرب دفاعية فرضتها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بانقلابها على ما اتفق عليه اليمنيون، وعلى قرارات الإجماع المحلي والإقليمي والدولي.

وأضاف أن عيد الاستقلال الـ51 لبلاده، يحل على اليمنيين، في ظل جهود كبيرة لتحريرها، من محاولات العودة إلى الماضي البائد.