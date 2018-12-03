ملك البحرين يتسلم دعوة من خادم الحرمين لحضور القمة الخليجية

الشارقة 24 – بنا:

تسلم العاھل البحریني الملك حمد بن عیسى آل خليفة، یوم الأحد، رسالة خطیة من خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبد العزیز، تتضمن دعوته، لحضور أعمال الدورة الـ39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، والتي تستضیفھا السعودیة.

وسلم الرسالة، الأمین العام لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الدكتور عبد اللطیف الزیاني، للعاھل البحریني، الذي أعرب عن شكره وتقدیره لخادم الحرمین الشریفین، على ھذه الدعوة الكریمة، متمنیاً للقمة الخلیجیة المرتقبة كل التوفیق والنجاح، لتعزیز مسیرة المجلس، بما یحقق مصالح شعوبه الشقیقة، ویلبي تطلعاتھم، انطلاقاً من وحدة الھدف والمصیر المشترك.

وأطلع الزیاني العاھل البحریني، على المواضیع والتقاریر، المدرجة على جدول أعمال ھذا الاجتماع، والجھود المستمرة التي تبذلھا الأمانة العامة لمجلس التعاون، في كل ما من شأنه، تعزیز التعاون الخلیجي المشترك.