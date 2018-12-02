محمد بن سلمان يبحث تعزيز التعاون مع رئيس موريتانيا

الشارقة 24 – واس:

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، خلال لقائه، يوم الأحد، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفرص تطوير مجالات التعاون بينهما، بالإضافة إلى تطورات الأحداث في المنطقة .

وكان سمو ولي العهد السعودي، قد نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للرئيس الموريتاني، فيما حمله محمد ولد عبد العزيز، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.

عقب ذلك، وبحضور سمو ولي العهد السعودي، والرئيس الموريتاني، أعلن معالي وزير الإعلام السعودي الدكتور عواد العواد، عن توجيه خادم الحرمين الشريفين، بإنشاء مستشفى الملك سلمان في نواكشوط، بسعة 300 سرير، وترميم مسجد الملك فيصل.

وشهد سمو ولي العهد السعودي، والرئيس الموريتاني، مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين، حول تجنب الازدواج الضريبي، والتعاون في مجال المياه والصرف الصحي، والحياة الفطرية.