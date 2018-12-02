ملك البحرين يكلف خليفة بن سلمان بتشكيل الحكومة الجديدة

الشارقة 24 – بنا:

وافق العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يوم الأحد، على استقالة الحكومة، بعد أن تلقى رسالة من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء البحريني، بهذا الشأن.

وكلف العاهل البحريني، رئيس مجلس الوزراء بتصريف العاجل من أمور الدولة، حتى يتم تشكيل الوزارة الجديدة، وعينه أيضاً رئيساً لمجلس الوزراء الجديد، وكلفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وكان رئیس الوزراء البحریني، قد أعلن في كلمة خلال رئاسته جلسة استثنائیة لمجلس الوزراء، استقالة الحكومة، وذلك بعد الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الانتخابات النیابیة، عملاً بدستور البحرین الذي يوجب، تشكیل وزارة جدیدة عند بدء كل فصل تشریعي.