ولي عهد السعودية يبحث ورئيس الصين تعزيز الشراكة

الشارقة 24 – واس:





التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة العربية السعودية المشارك، في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، يوم الجمعة، الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك على هامش انعقاد القمة.

واستعرض الجانبان، أوجه الشراكة بين المملكة والصين، في مختلف المجالات، وسبل تطويرها، خاصة التنسيق بين رؤية المملكة 2030، واستراتيجية الصين للحزام والطريق، وإمدادات الطاقة من المملكة للصين، والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.