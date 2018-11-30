تونس تعتقل 4 متطرفين وتفكك 4 خلايا إرهابية

الشارقة 24 – بنا:





ألقى الأمن التونسي، القبض على 4 عناصر إرهابية، في منطقة منزل بورقيبة، شمال البلاد.

وكشفت وزارة الداخلية التونسية، في بيان، يوم الخميس، أن الأربعة محكوم عليهم في قضايا سابقة، وينتمون إلى تنظيم إرهابي يتحرك داخل البلاد.

وأكد بيان آخر، أن البحث في خلفيات التفجير الإرهابي، الذي أقدمت عليه فتاة تونسية، قبل شهر، في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وأن المعنية تنتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وأشار إلى كشف 4 خلايا إرهابية نائمة بعدد من محافظات تونس، تعمل بالتنسيق مع عناصر إرهابية متحصنة بالجبال، على القيام بأعمال إرهابية داخل المدن.