محمد بن سلمان يبحث ومودي تعزيز الاستثمارات السعودية في الهند

الشارقة 24 – واس:





بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، خلال لقائه، في مقر إقامته في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، في المجالات، السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والاستثمارية، والزراعية، والطاقة، والثقافة، والتقنية .

وناقش الجانبان، فرص الاستثمار في مجال البنية التحتية، من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وفرص الاستثمار في المجال الزراعي، بهدف إحلال الواردات الهندية الزراعية، محل الواردات الزراعية من دول أخرى، إلى المملكة.

وبحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ومودي، استعداد المملكة لإمداد الهند بكل ما تحتاجه من النفط والمنتجات البترولية، وكذلك استثمار شركة أرامكو السعودية في قطاع تكرير النفط في الهند، وبخاصة المصفاة العملاقة في الساحل الغربي للهند، وفي مجال تخزين النفط.

واتفق الطرفان، على الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، من خلال صندوق "رؤية سوفت بنك"، ومن خلال الشركات السعودية، التي ستقوم بتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية.

واستعرض الجانبان، استراتيجيات توطين الصناعات العسكرية، والتعاون في مجال الصناعات العسكرية، بين البلدين، وما تم إنجازه، خلال العامين الماضيين في مسار العلاقات الثنائية.

وناقش صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ومودي، الفرص المتاحة لتصدير المنتجات السعودية غير النفطية إلى الهند، وسبل تنمية التجارة البينية بين البلدين، بترتيبات مستدامة وبالذات في السلع الاستراتيجية، مثل الأسمدة السعودية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، في القطاع الصناعي.

وقدم رئيس الوزراء الهندي، الدعوة للرياض، للانضمام لمبادرة "الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية"، وأعلن ولي العهد السعودي، قبول المملكة لهذه الدعوة.