الدفاعات الجوية السورية تسقط هدفاً معادياً جنوبي دمشق

الشارقة 24 – رويترز:

أكدت وسائل إعلام سورية رسمية الخميس، أن الدفاعات الجوية السورية، أسقطت "هدفاً معادياً" في الكسوة إلى الجنوب من دمشق.

ونسبت وسائل الإعلام الرسمية النبأ، إلى مصدر عسكري دون تحديد الهدف أو مصدره.

وأكدت مصادر في المعارضة السورية على الأرض، أن المنطقة قريبة من موقع توجد به العديد من قواعد لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي من قبل عشرات الضربات على مواقع إيرانية، ومواقع لجماعات مدعومة من إيران في سوريا على مدى الحرب الدائرة منذ أكثر من سبع سنوات، بسبب تنامي قلقها من الوجود الإيراني المتزايد في سوريا، الذي تراه تهديداً لأمنها.

وإيران حليف رئيسي للرئيس السوري بشار الأسد، ودعمت عدداً من الجماعات المسلحة التي حاربت في صف الجيش السوري وحلفائه.