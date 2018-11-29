"التحالف" يسلم خفر السواحل اليمنية مهام تأمين الموانئ بحضرموت

الشارقة 24 – وام:

سلمت قوات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، الخميس، مهام تأمين الموانئ والشريط الساحلي بمحافظة حضرموت، إلى مصلحة خفر السواحل اليمنية، إلى جانب تسليم القوات اليمنية زوارق مجهزة بأسلحة وأجهزة اتصالات، ورادارات متطورة لحراسة وحماية سواحل حضرموت.

جاء ذلك خلال حفل تسليم رسمي، أقيم بمدينة المكلا، وإعلان استكمال جاهزية ورفع كفاءة قوات خفر السواحل في محافظة حضرموت، وذلك بحضور سالم أحمد الخنبشي، نائب رئيس الوزراء اليمني، والمقدم عبد الله الزيودي قائد قوة الواجب المشتركة التابعة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ومحمد سعيد آل جابر سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، وماثيو تولر سفير الولايات المتحدة لدى اليمن، واللواء فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت، وعدد من المسؤولين اليمنيين.