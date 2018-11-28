محمد بن سلمان يصل إلى الجمهورية التونسية

الشارقة 24 – واس:

وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، مساء الثلاثاء إلى الجمهورية التونسية.

وكان في استقباله في المطار الرئاسي في العاصمة تونس، الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، وكبار المسؤولين في الحكومة التونسية.

وقد أقيمت مراسم استقبال رسمية لولي العهد السعودي، حيث عٌزِفَ السلام الملكي السعودي، والنشيد الوطني التونسي، واستعرض الجانبان حرس الشرف.

كما كان في استقبال ولي العهد في المطار الرئاسي، الوزراء وكبار المسؤولين، في الحكومة التونسية.

وبعد استراحة قصيرة في المطار، صحب الرئيس التونسي، ولي العهد في موكب رسمي إلى قصر قرطاج الرئاسي، في العاصمة تونس.