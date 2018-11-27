السيسي: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن المصري

الشارقة 24 – كونا:

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأشار الرئيس المصري إلى عمق ومتانة التحالف الاستراتيجي "الراسخ" بين البلدين.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان، أن ذلك جاء في لقاء عقده الرئيس السيسي مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد السعودي، الذي يزور القاهرة حالياً.

وأوضح المتحدث أن الرئیس السیسي أكد حرص بلاده على تعزیز التعاون والتنسیق "الحثیث" مع السعودیة "على أعلى مستوى" لمواجھة التطورات المتلاحقة التي تشھدھا منطقة الشرق الأوسط حالیاً.