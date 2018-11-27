مكتب الحريري ينفي رفض لبنان للمساعدات الروسية

الشارقة 24 - رويترز:

أفاد مكتب رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الإثنين، بأن لبنان قبل عرض المساعدات الروسي الذي شمل ملايين الأعيرة النارية التي ستوجه إلى الشرطة، نافياً تقارير أشارت إلى رفض لبنان ذلك العرض.

وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية أول من نشر خبر رفض العرض الروسي الإثنين، وذكرت أن الذخيرة كانت معروضة على الجيش اللبناني المدعوم من الولايات المتحدة وأنه جرى رفضها.

وأكد مصدر عسكري أن الجيش رفض العرض قائلاً إن الرفض جاء لأسباب فنية متعلقة بنوعية الأسلحة التي يستخدمها الجيش اللبناني ولا علاقة له بالسياسة.

وأفاد المكتب الإعلامي للحريري بأن الخبر الذي نشرته جريدة الأخبار "عارٍ من الصحة".