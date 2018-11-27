ملك البحرين وولي عهد السعودية يدشنان خطاً مشتركاً لأنابيب النفط

الشارقة 24 – بنا:

دشن العاھل البحریني الملك حمد بن عیسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، یوم الإثنین، خط الأنابیب النفطي الجدید، الذي یربط بین بلدیھما، وبسعة تقدر بـ 358 ألف برمیل یومیاً.

وأكد الملك حمد، خلال تدشین خط الأنابیب، الذي یربط بین البلدین، أن علاقات البلدین راسخة ومبنیة، على أسس صلبة ممتدة لقرون من الزمن، یعززھا وحدة المصیر المشترك، والترابط الأخوي الوثیق.

كما أكد ملك البحرين، حرصه مع خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبد العزیز، على تعزیز التعاون الثنائي، في مختلف المجالات، من خلال التكامل بین البلدین، على أعلى المستویات، ولفت إلى أهمية إطلاق ھذا المشروع الحیوي الضخم، في تعزيز علاقات التعاون الثنائیة، ولاسیما في القطاع النفطي.

وأعرب الملك حمد، عن تطلعه، أن یساھم مشروع خط الأنابیب النفطي الجدید، في تحقیق النقلات النوعیة، في التعاون النفطي بین البحرین والسعودیة.

وفي وقت لاحق، كان الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في مقدمة مودعي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وذلك لدى مغادرته البحرين، يوم الإثنين، بعد زيارة رسمية، أجرى خلالها، مباحثات مع الملك حمد، تناولت العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين الشقيقين.