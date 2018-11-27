تركي المالكي يؤكد دعم دول التحالف للتوصل إلى حل سياسي في اليمن

الشارقة 24 – وام:

أشاد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بإطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مبادرة "إمداد" لسد فجوة الاحتياج الإنساني في اليمن وتقديم دعم إضافي بمبلغ 500 مليون دولار أميركي مناصفة بينهما إلى جانب ما تم تقديمه ضمن الخطة الإنسانية لعام 2018 من دعم بمبلغ 250 مليون دولار من الإمارات والسعودية والكويت، مشيراً إلى أن هذا الدعم يأتي في الوقت الذي فاقمت فيه المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران الوضع الإنساني في الداخل اليمني.

وأشار المالكي خلال المؤتمر الصحافي الدوري لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي عقد في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض، اليوم الإثنين، إلى بيان المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفتثس خلال زيارته لصنعاء والحديدة، مؤكداً استمرار دعم دول التحالف للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي وجمع الأطراف اليمنية للمفاوضات القادمة، ولفت إلى بيان وزارة الخارجية الأميركية وترحيبه بالمفاوضات التي أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية قبول حضورها في السويد.

ونوه إلى بيان قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي نشر أمس وما تضمنه من اكتشاف وتدمير 36 لغماً بحرياً تهدد خطوط المواصلات البحرية والتجارية العالمية بجنوب البحر الأحمر قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بزراعتها بطريقة عشوائية في جنوب البحر الأحمر موضحاً أنه جرى تدمير 86 لغماً بحرياً منذ بداية العمليات، فيما دمر يوم أمس فقط 13 لغماً بحرياً، وأكد أن هذه الأعمال العدائية والإرهابية التي تقوم بها المليشيات الحوثية في البحر الأحمر تعطي انطباعاً بعدم جديتها في الوصول إلى حل سياسي رغم ادعائها قبوله.

وثمن جهود قوات التحالف البحري من خلال فرقة الهندسية في تدمير الألغام البحرية سواء الموجودة في داخل البحر أو الشواطئ، مؤكداً استمرار التحالف البحري في تدمير هذه الألغام، وتحييد خطرها.

وعلى صعيد العمليات الإنسانية أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن المنافذ الإغاثية الجوية والبحرية والبرية البالغة 22 منفذاً إغاثياً لا تزال تعمل بالطاقة الاستيعابية لدخول المواد اللازمة والمواد الإغاثية للمنظمات الأممية والمنظمات الدولية، مؤكداً استمرار التحالف في إصدار

التصاريح للطلبات الواردة التي تحمل الواردات والمواد اللازمة أو الإغاثية والإنسانية، وأشار إلى أن عدد التصاريح الجوية والبرية والبحرية التي منحت بلغت 34 ألفاً و955 تصريحاً.

وفي جانب العمليات العسكرية أوضح العقيد المالكي أن هناك تقدماً عسكرياً بدعم من التحالف في المحاور كافة وأن هناك تقدماً مميزاً في محافظة صعدة باتجاه المديريات.

وتطرق إلى جملة من الانتهاكات الحوثية الإرهابية للقانون الدولي الإنساني من خلال زرع الألغام البحرية وتصنيع واستخدام الألغام المبتكرة "مدينة الحديدة" وكذلك زراعة الألغام المضادة للمركبات التقليدية وزراعة الألغام المضادة للأفراد.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أن عمران وصعدة لا تزالا منطقتين لإطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المملكة العربية السعودية وتخزين وتحرك هذه المنظومات ومكونات الأنظمة، مشيراً إلى أن عدد الصواريخ التي تم إطلاقها باتجاه المملكة حتى الآن 207 صواريخ، فيما بلغ عدد المقذوفات 68.664 مقذوفاً في حين بلغ إجمالي خسائر المليشيات في المواقع و الأسلحة والمعدات خلال الفترة من 19 إلى 26 نوفمبر الجاري 232 إلى جانب 894 قتيلاً .