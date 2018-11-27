التحالف: ميليشيات الحوثي تعطل السفن الإغاثية في الحديدة والصليف

الشارقة 24 – كونا:

أكد تحالف دعم الشرعیة في الیمن، الیوم الإثنین، أن میلیشیات الحوثي الانقلابیة تتعمد تعطیل السفن الإغاثیة والتجاریة أثناء تفریغ حمولاتھا في مرفأي الحدیدة والصلیف الیمنیین.

وصرح المتحدث باسم قوات التحالف العقید الركن تركي المالكي في مؤتمر صحافي، بأن التحالف أصدر 16 تصریحاً لسفن متوجھة لموانئ الیمن تحمل مواد أساسیة وطبیة ونفطیة إضافة إلى إصدار 12 تصریحاً جویاً وأذونات بتوفیر الحمایة البریة.

وكانت میلیشیات الحوثي الانقلابیة في الیمن قد أقرت تجمید عمل منظمات المجتمع المدني في المناطق التي لا تزال تحت سیطرتھا طبقاً لوثیقة رسمیة صادرة من رئیس ما یسمى المجلس السیاسي الأعلى "أعلى سلطة حوثیة انقلابیة شكلیة لحكم البلاد".

وقضت توجیھات رئیس المجلس السیاسي الانقلابي مھدي المشاط وفقاً للوثیقة إلى وزیر الشؤون الاجتماعیة في حكومة الحوثیین غیر المعترف بھا بوقف وحظر إصدار أو تجدید تراخیص منظمات المجتمع المدني من نقابات العمال والمنظمات والاتحادات والجمعیات الخیریة.