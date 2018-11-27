عشرات القتلى بمعارك وغارات "داعشية" في سوريا

الشارقة 24 – أ ف ب:

قتل 92 عنصراً من قوات سوريا الديموقراطية، منذ يوم الجمعة، في هجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي، ضد مواقعها في محافظة دير الزور بشرق البلاد، حيث يتحصن الإرهابيون في جيب صغير، بهذه المنطقة الصحراوية.

وخلال ثلاثة أيام من المعارك والغارات، قتل أيضاً، 51 مدنياً، بينهم 19 طفلاً، وغالبيتهم أفراد من عائلات مقاتلين في التنظيم المتطرف، و61 عنصراً من التنظيم.

وفشلت قوات سوريا الديموقراطية، خلال الأشهر القليلة الماضية، في تحقيق تقدم في هذه المنطقة، نتيجة عوامل عدة بينها الطبيعة الصحراوية، وسوء الأحوال الجوية، فضلاً عن الخلايا النائمة للتنظيم في محيط الجيب.

وشنّ التنظيم الإرهابي، يوم الجمعة، هجوماً واسعاً ضد مواقع قوات سوريا الديموقراطية المدعومة أميركيا، قرب الجيب الأخير الذي يسيطر عليه في ريف دير الزور الشرقي قرب الحدود العراقية.

وأسفر الهجوم، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل 92 عنصراً من قوات سوريا الديموقراطية.

ومنذ بدء هجوم قوات سوريا الديموقراطية في سبتمبر الماضي، قتل 452 من عناصرها و739 من تنظيم "داعش" الإرهابي، فضلاً عن 284 مدنياً، بينهم أكثر من مئة طفل.