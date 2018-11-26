مقتل 22 وإصابة 15 بهجومين في الصومال

الشارقة 24 – أ ف ب:

قتل 15 شخصاً على الأقل، وأصيب عشرة آخرون، في بلدة جلكايو بوسط الصومال، يوم الإثنين، في هجوم نفذه مسلحون من حركة الشباب المتطرفة، على مركز ديني.

وأوضح عبد الرحمن محمد أحد مسؤولي الأمن، أن المهاجمين فجروا سيارة محشوة بالمتفجرات، لاقتحام المجمع، قبل البدء بإطلاق النار عشوائياً على الناس بداخله، مضيفاً أن 15 شخصاً قتلوا، وأن 10 جرحوا.

وأعلنت جماعة الشباب الصومالية الموالية لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.

وفي هجوم آخر، قتل سبعة أشخاص على الأقل، وأصيب خمسة بجروح، في انفجار سيارة مفخخة، بسوق مكتظة في العاصمة الصومالية مقديشو.

وأوضحت الشرطة، أن قوى الأمن اعترضت سيارة مشبوهة، على مدخل سوق كاوو-غودي، جنوب مقديشو، وأرغمت السائق على الترجل منها، قبل دقائق من انفجارها.

وأشار المسؤول في الشرطة محمد حسن، إلى أن قوى الأمن اعتقلت السائق المشبوه، واستجوبته عندما انفجرت السيارة.